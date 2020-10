Pineta di Classe, Piccinini (M5S): “Regione non deve autorizzare abbattimento dei daini. Puntare su metodi non violenti per spostare gli animali”

No all’abbattimento anche di un solo daino della pineta di Classe. A ribadirlo all’interno di un’interrogazione depositata alla vigilia dell’incontro tra Regione e associazioni venatorie è Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.

“L’ipotesi che il problema dell’eccessiva presenza di questi animali all’interno della pineta venga risolta con l’abbattimento selvaggio da parte dei cacciatori è scellerata e va contrastata il più possibile – spiega Silvia Piccinini – Come abbiamo ribadito anche in altre occasioni, esistono metodi alternativi per cercare di risolvere questo problema. Primo tra tutti quello di installare dissuasori e impianti ad ultrasuoni che riescano efficacemente a contenere i daini all’interno della pineta, evitando quindi sconfinamenti e i rischi per la circolazione delle auto nelle strade adiacenti. Un’alternativa, inoltre, potrebbe essere quella della sedazione temporanea e della cattura in modo da permettere il loro spostamento senza necessariamente ricorrere a metodi cruenti”.

Ecco perché nella sua interrogazione la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle chiede alla Regione di scongiurare l’ipotesi del ricorso all’abbattimento dei daini. “La Regione non può e non deve dare il via libera all’uccisione di decine e decine di animali” conclude Silvia Piccinini.