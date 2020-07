Porrettana, Piccinini (M5S): “Disagi infiniti per i pendolari. Così si azzerano gli sforzi per rilanciare l’Appennino”

“I pesanti disagi che in queste settimane si sono verificati sulla Porrettana devono essere risolti al più presto. La Regione non può continuare ad ignorare ciò che ormai da anni, nonostante anche l’arrivo dei nuovi treni Pop, si verifica lungo una delle linee ferroviarie più utilizzate in Emilia-Romagna. Domani in aula chiederemo all’assessore Corsini di valutare l’applicazione delle penali per il gestore della linea visto il perdurare di ritardi, cancellazioni e treni perennemente affollati”. Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, domani 7 luglio presenterà in apertura della seduta dell’Assemblea Legislativa un question time riguardo ai disagi che nella scorsa settimana si sono verificati lungo la linea ferroviaria Porrettana e denunciati dal comitato dei pendolari. “Da un lato si stanziano risorse per frenare lo spopolamento delle zone della nostra Montagna e si concedono risorse anche a fondo perduto per le imprese turistiche, dall’altro non si capisce il perché non si riesca a contrastare una volta per tutte l’inefficienza del sistema di trasporto – spiega Silvia Piccinini – Se si risponde con ritardi, soppressioni, convogli non adeguati alla sempre più crescente domanda di mobilità sostenibile allora il rischio che corriamo è di azzerare tutti gli sforzi fatti per rilanciare il nostro Appennino. Ecco perché domani in aula solleciteremo la Giunta ad intervenire con forza. I nostri pendolari devono avere la certezza di poter contare su un servizio ferroviario puntuale, efficiente e sicuro, soprattutto durante la delicata fase di ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus. La Regione non può più sottovalutare questo aspetto” conclude la capogruppo M5S.