Porrettana, Piccinini (M5S): “Disagi intollerabili. Subito i rimborsi per i ritardi e le cancellazioni delle ultime settimane”

“I continui disagi sulla linea ferroviaria Porrettana non sono più tollerabili. Da anni ormai i pendolari del nostro Appennino assistono a continue promesse di un miglioramento del servizio destinate però a cadere tutte inesorabilmente nel vuoto. E i ritardi e le cancellazioni di questi ultimi giorni lungo una linea su cui viaggiano quasi 11mila persone al giorno ne sono la prova più evidente”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla situazione di grave disagio che si sta verificando in questi giorni sulla linea ferroviaria Porrettana come su altre linee.

“Chi sceglie di utilizzare il treno per i suoi spostamenti quotidiani, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo legata all’emergenza Covid-19, non può essere lasciato in balìa degli eventi – aggiunge Silvia Piccinini – È davvero incredibile come, nonostante gli impegni e le promesse fatte anche dalla Regione, oggi su quella linea non si sia ancora in grado di assicurare un servizio di trasporto degno di questo nome. A questo punto crediamo che sia necessario quantomeno cercare di alleggerire i disagi provocati ai pendolari durante l’ultima settimana rimborsando integralmente il costo dei biglietti e degli abbonamenti. Come abbiamo ripetuto in più di un’occasione serve prevedere, nei contratti di servizio, forti penali in caso di ritardi e corse saltate per le società di gestione. Solo in questo modo i pendolari potranno intravedere un po’ di luce in fondo al tunnel nel quale la linea Porrettana sembra essere ferma da tempo” conclude Silvia Piccinini.