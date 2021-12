PRIT 2025, OK ALL’ODG DEL M5S SULLE LINEE FERROVIARIE. PICCININI: “SCONGIURATA L’IPOTESI DI UN PASSAGGIO DI GESTIONE DA FER A RFI. REGIONE DEVE CONTINUARE AD INVESTIRE SU ELETTRIFICAZIONE E SUPERAMENTO DEI PASSAGGI A LIVELLO”

Nessun passo indietro sul potenziamento delle linee ferroviarie regionali che dovranno restare a gestione diretta da parte della Regione tramite FER. È quanto ha stabilito un ordine del giorno collegato al PRIT 2025 presentato dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, e sottoscritto dal consigliere del Partito democratico Andrea Costa, approvato oggi dall’Assemblea Legislativa nel corso della votazione del nuovo Piano regionale integrato dei trasporti. “Con questo documento abbiamo voluto ribadire l’impegno da parte della Regione a continuare ad investire sul potenziamento delle nostre linee ferroviarie dicendo ancora una volta no al passaggio di queste tratte dalla gestione FER a quella di RFI – spiega Silvia Piccinini – Si tratta, per la prima volta, di un impegno formale assunto dall’assessore Corsini. Quello che non possiamo assolutamente permetterci è che tutti gli sforzi fatti fino ad oggi per cercare di rendere finalmente moderne le nostre linee ferroviarie siano resi vani dal passaggio alla gestione a RFI. Si tratterebbe di un enorme passo indietro proprio nel momento in cui finalmente la Regione sta investendo con convinzione sul completamento dell’elettrificazione di tutte le tratte ed è necessario anche accelerare sul superamento dei passaggi a livello per cercare di ridurre sempre di più i disagi per i pendolari”.

L’ordine del giorno approvato oggi fa riferimento ad un accordo del 2017 fra RFI, Ministero dei Trasporti e Regione che prevedeva proprio l’assorbimento di FER da parte di RFI e il conseguente passaggio di gestione delle 9 linee regionali. “Rispondendo a una mia interrogazione del 2019 l’allora assessore Donini annunciò di aver chiesto la sospensione di questo progetto – aggiunge Silvia Piccinini – Il fatto di aver ribadito oggi, con ancora più decisione, questa volontà ci fa ben sperare che siano messe in campo tutte le risorse necessarie per migliorare la situazione delle nostre linee ferroviarie e di conseguenza le condizioni di viaggio dei pendolari in Emilia-Romagna” conclude la capogruppo regionale M5S.