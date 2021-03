Punti nascita, Piccinini (M5S): “Bene parole di Bonaccini in aula. Adesso però bisogna accelerare per assicurare riapertura il giorno dopo la fine della pandemia”

“Bene che il presidente Bonaccini oggi in aula abbia ammesso di aver commesso un grave errore nel chiudere i punti nascita ma adesso ci aspettiamo che la loro riapertura avvenga il giorno immediatamente successivo alla fine di questa terribile pandemia. Per farlo bisogna accelerare con decisione sul protocollo già più volte annunciato dalla Regione ma non ancora perfettamente definito, così come ci deve essere un impegno concreto anche sulla riapertura immediata di quelle strutture stanno chiudendo in queste settimane di emergenza Covid, come è successo a Bentivoglio”.

È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla tema della riapertura dei punti nascita toccato oggi dal presidente Stefano Bonaccini durante l’informativa in Assemblea Legislativa della Giunta sull’emergenza Covid-19 in Emilia-Romagna