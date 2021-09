Punto nascite Scandiano, Piccinini (M5S): “Tempi certi per la riapertura”

“La riapertura del punto nascita di Scandiano deve essere una priorità. È da tempo che come MoVimento 5 Stelle chiediamo di conoscere i tempi entro i quali questo importante presidio sanitario potrà ritornare ad accogliere le pazienti. L’auspicio è che adesso l’attesa sia davvero la più breve possibile”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla riapertura del punto nascite di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Nelle scorse settimane abbiamo presentato un accesso agli atti proprio per cercare di capire i dettagli del piano di riapertura oltre che i tempi di realizzazione – aggiunge Silvia Piccinini – Sono fiduciosa che tra qualche giorno si potranno avere maggiori certezze su questo aspetto. Come abbiamo sempre sostenuto tutti i punti nascita chiusi in Emilia-Romagna, tra i quali c’è anche Scandiano anche se per ragioni legate alla pandemia, devono essere riaperti per garantire ai cittadini il necessario livello di assistenza” conclude la capogruppo regionale M5S.