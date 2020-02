Qualità dell’aria, dal ministro Costa quasi 40 milioni di euro all’Emilia-Romagna. Piccinini (M5S): “Subito bus gratuiti”

Quasi 40 milioni di euro per far fronte all’emergenza smog: è quanto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha messo a disposizione dell’Emilia-Romagna all’interno del decreto che istituisce un programma di finanziamento per promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e, conseguentemente, la qualità dell’aria all’interno delle regioni del Bacino Padano. All’Emilia-Romagna vanno così 39,3 milioni immediatamente disponibili che si vanno a sommare ai 60,5 della Lombardia, agli oltre 39 milioni al Piemonte e 41 al Veneto per un totale di 180 milioni di euro.

“Adesso non si perda più tempo e la Regione passi dalle promesse della campagna elettorale ai fatti – dichiara la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini – Bonaccini utilizzi queste risorse per rinnovare finalmente la flotta dei veicoli più inquinanti e obsoleti sui quali viaggiano ancora tantissimi pendolari della nostra regione. Inoltre, questo importante contributo messo a disposizione dal ministero dell’Ambiente nei fatti libera risorse che la Regione potrà indirizzare verso una misura che chiediamo da tempo, ovvero rendere gratuiti per tutti gli autobus durante i periodi di smog. Per fronteggiare l’emergenza legata alla qualità della nostra aria servono azioni concrete. È arrivato il momento di metterle in pratica”.