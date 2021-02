Qualità dell’aria, ok alle proposte del M5S per il Bacino Padano. Piccinini: “Impegno per il rinnovo parco auto privato e miglioramento dell’impatto provocato dal settore zootecnico”

Aggiornare l’accordo del 2017 tra le regioni del Bacino Padano puntando su rinnovo del parco auto privato, sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile, cercando anche di diminuire l’impatto provocato dalle attività agricole e zootecniche. È quanto stabilisce una risoluzione presentata Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, e approvata questa mattina dalla Commissione ambiente dell’Assemblea Legislativa che impegna la Regione ad adottare misure più efficaci rispetto a quelle portate avanti fino a questo momento per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento dell’Emilia-Romagna.

“Con l’approvazione della nostra proposta crediamo di aver ribadito ancora una volta che per affrontare l’emergenza legata ai livelli di inquinamento del Bacino Padano servono riforme strutturali e non provvedimenti spot che fino ad oggi non sono riusciti a migliorare la situazione – spiega Silvia Piccinini – A ricordarcelo c’è soprattutto la condanna della Corte di giustizia europea per lo sforamento giornaliero dei limiti d’inquinamento. Ecco perché crediamo che non ci sia più tempo da perdere e che si debbano adottare misure finalmente efficaci e strutturali”.

E la risoluzione M5S approvata oggi in Commissione ambiente individua proprio alcuni di questi strumenti: dal rinnovo del parco auto privato, al potenziamento in un’ottica sostenibile del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale, passando per incentivi per gli impianti fotovoltaici e il miglioramento dell’impatto delle attività agricole e zootecniche. “Per raggiungere questi obiettivi – conclude Silvia Piccinini – crediamo che avere accesso e poter utilizzare le risorse del Recovery Fund sia di primaria importanza. Grazie alla nostra risoluzione approvata oggi crediamo di aver fatto un altro passo in avanti verso quella transizione ecologica e sostenibile che il MoVimento 5 Stelle ha messo tra le priorità anche per la nascita del nuovo governo”.