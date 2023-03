RAVENNA, PICCININI (M5S): “SU SECONDO RIGASSIFICATORE BASTA EQUILIBRISMI. IL COMUNE PUÒ GIÀ DIRE DI NO”

“Per dire no ad un ulteriore rigassificatore a Ravenna non è necessario aspettare una comunicazione ufficiale del Governo. Per questo il sindaco De Pascale, invece che continuare a temporeggiare, potrebbe semplicemente affermare, oggi, che non è disposto ad accogliere un altro impianto. Parole che, sia in Consiglio comunale che durante le varie interviste di questi giorni, non ha mai pronunciato”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’ipotesi che a Ravenna possa arriva il rigassificatore che dovrà lasciare Piombino nel 2026.

“Continuare a fare l’equilibrista così come sta facendo il sindaco De Pascale non contribuisce di certo a sgombrare il campo dal pericolo che Ravenna possa accollarsi un altro rigassificatore dopo quello di Punta Marina – aggiunge Silvia Piccinini – Questa vicenda è innanzitutto politica e per questo ci aspettiamo delle risposte chiare. Ho sempre sostenuto che il territorio di Ravenna abbia già dato dicendo di sì al primo rigassificatore e che l’ipotesi di accogliere anche quello di Piombino deve essere rigettata con forza perché va nella direzione opposta a quella indicata per attuare una reale transizione ecologica ed energetica. Scaricare ogni capacità decisionale sul Governo non contribuisce di certo a fare chiarezza su questo argomento” conclude Silvia Piccinini.