Reddito di cittadinanza per 17 mila persone a Bologna. Piccinini (M5S): “E con il fondo di garanzia 273 milioni per le nostre imprese”

Sono 7.691, per un totale di 17.293 persone coinvolte, i nuclei che da aprile del 2019 allo scorso maggio a Bologna hanno usufruito reddito di cittadinanza per un importo medio mensile di quasi 443 euro. I dati sono stati forniti nel corso della quinta tappa del “Riparte l’Italia”, il tour online del MoVimento 5 Stelle dedicato alle regioni italiane, che lunedì scorso ha toccato l’Emilia-Romagna. Bologna quindi si conferma la prima provincia dell’Emilia-Romagna per numero di persone che stanno usufruendo del sostegno al reddito voluto dal MoVimento 5 Stelle, seguita da Modena con 4.846 persone coinvolte e Reggio Emilia con 3856. In totale nella nostra regione le persone coinvolte dal reddito di cittadinanza sono 75.469. Un trend confermato anche per quel che riguarda i numeri di chi, invece, percepisce la pensione di cittadinanza, con 1.259 nuclei coinvolti a Bologna per un importo medio mensile di circa 215 euro. Durante la tappa emiliano-romagnola del tour virtuale del MoVimento 5 Stelle è stata fornita anche una fotografia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: in Emilia-Romagna sono state presentate poco meno di 62 mila domande per un importo finanziato complessivo di 1 miliardo e 243 milioni di euro. A Bologna le operazioni, alla data dello scorso 25 giugno, sono state 13.518 per un totale di quasi 274 milioni di finanziamenti con un importo medio di poco superiore ai 20 mila euro. “Questi numeri – spiega Silvia Piccinini, capogruppo regionale M5S – dimostrano come i provvedimenti presi dal Governo e voluti con forza dal MoVimento 5 Stelle stanno rappresentando un aiuto concreto per il nostro tessuto economico messo a dura prova dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. La priorità deve essere quella di assicurare a tutti una ripartenza in totale sicurezza sia dal punto di vista economico che sanitario”.