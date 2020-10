Reddito di cittadinanza: in provincia di Ferrara nessun Comune ha ancora attivato i PUC, i sindaci devono accelerare

“Nessuno dei 21 Comuni della provincia di Ferrara ha ancora completato la procedura per attivare i Progetti di Utilità Collettiva che permetterebbero di utilizzare parte dei percettori del reddito di cittadinanza. Persone che, secondo gli ultimi dati forniti dall’INPS, sono più di 7 mila. Chi oggi critica il Reddito di cittadinanza dovrebbe in primo luogo chiedere alle amministrazioni comunali il perché di questa mancanza. Serve un’accelerazione”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. In Italia, secondo gli ultimi dati aggiornati al 25 settembre, su 8.000 Comuni sono 735 quelli che hanno completato l’attivazione dei PUC previsti dalla legge.

“In Emilia-Romagna sono solo 22 e tra di loro non c’è nemmeno Ferrara – aggiunge Tommaso Mantovani, consigliere comunale M5S a Ferrara – Una lacuna molto grave visto che questi progetti prevedono l’utilizzo per lavori di pubblica utilità di chi percepisce il reddito in attesa di formarsi e trovare un lavoro”. “Per far funzionare al meglio il reddito di cittadinanza è utile che ogni istituzione si attivi per quanto di sua competenza. Da parte dei Comuni è necessario muoversi al più presto” conclude la capogruppo regionale M5S.