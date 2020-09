Referendum, il M5S in 27 piazze dell’Emilia-Romagna per il sì al taglio dei parlamentari

In piazza tra i cittadini per il Sì al taglio del numero dei parlamentari. Domani, sabato 12 settembre, il Movimento 5 Stelle sarà in 27 piazze dell’Emilia-Romagna per incontrare i cittadini e spiegare loro le ragioni del Sì al referendum costituzionale che si svolgerà nelle giornate del 20 e del 21 settembre prossimi. Da Rimini a Rubiera, passando per Ravenna, San Lazzaro di Savena, Modena e Ferrara, i portavoce del MoVimento 5 Stelle parteciperanno ai banchetti presenti nelle varie piazze per spiegare e sostenere le ragioni del Sì alla riduzione del numero dei parlamentari.

“Si tratta di una riforma che va nella direzione di un vero cambiamento, che lascia invariata la rappresentanza, senza toccare gli equilibri della Costituzione come invece facevano le controriforme del 2006 varate da Berlusconi e nel 2016 da Renzi, entrambe bocciate dai cittadini” spiega la capogruppo regionale Silvia Piccinini che domani parteciperà al banchetto in piazza della Libertà a Faenza assieme al ministro degli esteri Luigi Di Maio e alla senatrice Paola Taverna. L’incontro con i cittadini servirà anche a raccontare le tante leggi approvate e le iniziative di risparmi di costi della politica messe in campo in questi anni dal Movimento 5 Stelle che, fino ad oggi, ha rinunciato e restituito oltre 113,7 milioni di euro.

Tutti i luoghi e gli orari dei banchetti per il Sì al referendum organizzati dal MoVimento 5 Stelle (in continuo aggiornamento) sono disponibili all’indirizzo https://partecipa.ilblogdellestelle.it/t/activism/c/votasiday/#mappa