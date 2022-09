REGGIO EMILIA, IL M5S CONVOCA IN REGIONE I VERTICI DELLA SILK-FAW. PICCININI: “PROGETTO RISCHIA DI SCIOGLIERSI COME NEVE AL SOLE. SERVE MASSIMA TRASPARENZA”

Subito una Commissione urgente in Regione sul progetto Silk-Faw: è quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo le preoccupanti notizie degli ultimi giorni sul futuro del nuovo polo per la costruzione di hyper-car elettriche a Reggio Emilia. “Credo che sia necessario un intervento risolutivo da parte della Regione visti i copiosi finanziamenti che sono in ballo e che, per fortuna, non sono ancora stati erogati – spiega Silvia Piccinini – Prima i ritardi per la stipula del rogito, poi l’indagine della Finanza e adesso la messa in mora della società a causa degli stipendi non pagati ai dipendenti sono più di un campanello d’allarme per un progetto che con il passare delle settimane si fa sempre più nebuloso. Le rassicurazioni ricevute poco più di un mese fa durante un incontro con le istituzioni non possono più bastare. Serve che sia assicurata massima trasparenza ad un investimento importante che però a questo punto potrebbe sciogliersi come neve al sole. Per questo ho presentato una richiesta urgente di audizione in Commissione politiche economiche sia dell’assessore Colla e del sindaco di Reggio Emilia, che dei vertici dell’azienda sino-americana. Da fine luglio ad oggi gli scenari sembrano essere notevolmente cambiati e per questo è necessario che si faccia assoluta chiarezza. Alla luce dei ritardi negli adempimenti previsti (tra cui c’è anche quello del canone trimestrale d’affitto), del mancato pagamento di stipendi al personale e dell’assenza di altre attività, forse è necessario da parte della Regione rivalutare la stessa concessione del finanziamento non ancora erogato. Scuse e ritardi non possono essere più tollerati” conclude Silvia Piccinini.