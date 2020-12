Reggio-Guastalla, Piccinini (M5S): “Lavori nella stazione di Bagnolo bloccati da mesi dal mancato parere della Soprintendenza”

“Il progetto per la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Bagnolo in Piano è sospeso da mesi per un parere vincolante della Soprintendenza alla Belle Arti che tarda ad arrivare. Un ritardo che di fatto sta negando ai cittadini e ai pendolari che si spostano sulla linea Reggio-Guastalla una riqualificazione importante e attesa da tempo”.

È quanto denuncia Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle sulla situazione dei lavori della stazione ferroviaria di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, i cui lavori di ristrutturazione (rifacimento del tetto e opere di adeguamento sismico) sono al palo nonostante il progetto sia pronto già da qualche mese. Grazie ad un accesso agli atti in Regione, la consigliera regionale M5S è riuscita a ricostruire le tappe della vicenda e a sollecitare la Soprintendenza, con una lettera inviata nei giorni scorsi, affinché conceda il parere vincolante per dare finalmente il via libera ai lavori. “Ai ritardi di un progetto definitivo inviato solo lo scorso giugno, si aggiungono quelli della Soprintendenza che ad oggi non ha ancora fornito un documento imprescindibile per la partenza del cantiere, producendo così uno stallo che è sotto gli occhi di tutti – spiega Silvia Piccinini – Da quanto ho potuto ricostruire grazie all’accesso agli atti che ho presentato, in questi mesi ci sono stati diversi tentativi da parte di FER di esortare un’accelerazione che però non hanno avuto l’effetto sperato. A ottobre la Soprintendenza, dopo mesi di silenzio, aveva risposto che si sarebbe occupata del caso ma ad oggi l’attesto ok non è ancora arrivato”.

Attualmente il procedimento per la gara d’appalto è concluso ed ha determinato l’affidamento anche ad una ditta appaltatrice che sarebbe già pronta a partire “È necessario che questo pronunciamento arrivi al più presto perché i lavori di ristrutturazione della stazione di Bagnolo in Piano sono una priorità assoluta per la linea Reggio-Guastalla e non possono subire ulteriori ritardi rispetto a quelli che già si sono accumulati in passato” conclude Silvia Piccinini.