Regione dà il lasciapassare ai cacciatori anche in zona rossa, Piccinini (M5S): “Assurdo. Regione ritiri ordinanza”

“Il lasciapassare che la Regione ha concesso ai cacciatori proprio mentre ai cittadini di Bologna e Modena viene chiesto l’ennesimo sacrificio negli spostamenti è assurdo e per questo deve essere cancellato al più presto. Basta creare corsie preferenziali per i cacciatori, le regole devono valere per tutti”.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo a una delle ultime ordinanze emanate dalla Regione Emilia-Romagna che prevede libertà di spostamento all’interno del territorio regionale per i cacciatori impegnati nelle attività venatorie e di selezione nonostante da oggi a Bologna e Modena sia entrata in vigore la zona rossa e nei prossimi giorni anche il resto delle province emiliano-romagnole potrebbero andare incontro alle stesse limitazioni. “Con le scuole, i ristoranti e le attività commerciali chiuse è assurdo che la caccia possa andare avanti come se niente fosse – aggiunge Silvia Piccinini – anche perché, come abbiamo avuto modo di sottolineare in più di un’occasione, l’attività venatoria non è immune al rischio di diffusione dei contagi. Ecco perché è assolutamente necessario che la Regione torni sui propri passi e ritiri l’ordinanza firmata ieri. Basta fare favori ai cacciatori” conclude la capogruppo regionale M5S.