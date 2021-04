Regione riniva elezioni del Consorzio bonifica di Piacenza. Piccinini (M5S): “Stop necessario, adesso attuare il voto telematico”

“Bene ha fatto la Regione a rinviare le elezioni del Consorzio di bonifica. Si tratta della decisione più giusta da prendere, visto l’andamento della curva dei contagi che al momento non ci permette di fare dei passi falsi, in totale coerenza con le richieste e le battaglie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle. Adesso però si colga l’occasione per istituire definitivamente il sistema del voto telematico per garantire massima trasparenza e partecipazione alle prossime elezioni”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al rinvio deciso dalla Regione delle elezioni del Consorzio di bonifica di Piacenza previste per il 18 e 19 aprile.

“Siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state finalmente accolte – aggiunge Silvia Piccinini – Far svolgere le elezioni in piena zona rossa, e con la curva dei contagi che fatica ad abbassarsi, sarebbe stato un rischio troppo grande così come anche l’Ausl aveva ormai evidenziato. Adesso si utilizzi il tempo che manca alle nuove elezioni per effettuare tutti gli approfondimenti giuridici necessari per garantire il voto telematico. Solo così potremo garantire la massima partecipazione possibile al rinnovo di questo ente molto importante per il territorio piacentino” conclude la capogruppo regionale M5S.