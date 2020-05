Riapertura centri estivi per fascia 0-3, Piccinini (M5S): “Regione in grave ritardo. Servono risposte certe a genitori ed educatori”

“L’indecisione da parte della Regione sul tema della ripartenza dei servizi educativi per la fascia 0-3 sta producendo danni enormi. Per questo crediamo sia arrivato il momento di scoprire tutte le carte e dire chiaramente quali sono i piani dell’Emilia-Romagna per la loro riapertura. È davvero incredibile che, arrivati ormai alla fine di maggio, genitori ed educatori siano ancora letteralmente all’oscuro di quello che avverrà durante la prossima estate”.

Verrà discusso domani, martedì 26 maggio, in apertura della seduta dell’Assemblea Legislativa il question time del MoVimento 5 Stelle sul tema della riapertura dei centri estivi riservati ai bambini fino a 3 anni di età presentato dalla capogruppo regionale Silvia Piccinini.

“Altre Regioni, come per esempio il Veneto – spiega Silvia Piccinini – da tempo hanno fissato date e regole certe per la ripartenza dei servizi educativi riservati agli 0-3 mentre da noi, come abbiamo già denunciato, Bonaccini e i suoi assessori si sono letteralmente dimenticati di questo settore abbandonando bambini e genitori. Da chi non perde occasione per rimarcare la propria velocità nell’assumere certe decisioni, ci saremmo aspettati certamente qualcosa di più. Ecco perché domani chiederemo alla Giunta di fornire risposte certe a genitori, lavoratori e soggetti privati del settore, sindacati ed enti locali che ormai da settimane chiedono certezze analoghe a quelle fornite con celerità in altre realtà attraverso l’adozione di protocolli ad hoc e resi operativi addirittura nel giro di pochi giorni”. All’interno del question time Silvia Piccinini chiederà anche alla Regione “se intenda sensibilizzare gli enti locali, in virtù della situazione sanitaria inedita che richiede operatori formati, affinché il personale per i progetti messi in campo sia composto in via preferenziale da educatori e non genericamente da volontari”.