RICCIONE, PICCININI (M5S): “COMUNE FA DA APRIPISTA SU COMUNITÀ ENERGETICHE. RISPOSTA VIRTUOSA AL CARO BOLLETTE”

“Sono soddisfatta che, dopo Cesenatico, anche il comune di Riccione abbia deciso di usufruire delle opportunità che la Regione sta mettendo in campo in seguito all’approvazione della legge 5/2022 sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, di cui sono stata relatrice. Il bando regionale, a cui si potrà accedere da giovedì 9 febbraio e fino al 9 marzo, mette a disposizione 2 milioni di euro che andranno a coprire quasi interamente tutte le azioni preliminari legate alla fase di avvio delle Cer, a partire dagli studi di fattibilità fino alla vera e propria costituzione formale delle comunità energetiche”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia dell’adesione da parte del Comune di Riccione al bando regionale sulle comunità energetiche.

“Inoltre sono presenti premialità specifiche, così come previsto nella legge che ho fortemente voluto, per quei Comuni virtuosi che hanno approvato i Paesc, i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima o, che tengono conto nei loro progetti di fragilità sociali e territoriali – aggiunge Silvia Piccinini – La crisi energetica che stiamo vivendo ci impone di modificare il nostro modello fortemente basato sulla dipendenza da fonti fossili, che non è più sostenibile. Le Cer sono uno strumento dai molteplici vantaggi e una risposta virtuosa al caro bollette, con indubbi benefici per l’ambiente. È grazie all’azione di Comuni ‘apripista’ come quello di Riccione che anche istituzioni ed enti pubblici possono essere d’esempio, facendosi parte attiva nella riduzione delle emissioni nocive e per l’inclusione di chi vive in condizioni di difficoltà economica” conclude la capogruppo regionale del M5S.