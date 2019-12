Riders Bologna, Piccinini (M5S): “Da Just Eat atteggiamento intollerabile. Diritti dei lavoratori non sono marketing”

“Il comportamento di Just Eat nei confronti dei suoi riders è inaccettabile. Siamo davanti a una piattaforma che utilizza i lavoratori come strumento di marketing, annunciando incentivi e miglioramento delle condizioni di lavoro che poi vengono negati o dimezzati. Una sorta di pubblicità ingannevole che non può e non deve essere tollerata”. È questo il commento di Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla denuncia dei riders bolognesi della piattaforma Just Eat che lamentano una marcia indietro dell’azienda sugli annunciati aumenti e incentivi per le consegne.

“A questi signori forse è il caso di ricordare che, grazie al MoVimento 5 Stelle e al ministro Luigi Di Maio, oggi i riders sono lavoratori come tutti gli altri – aggiunge Silvia Piccinini – A metterlo nero su bianco è stato il ‘decreto riders’ che è stato convertito in legge proprio all’inizio di novembre. Continuare con atteggiamenti come quelli denunciati oggi dai riders di Bologna è assolutamente inaccettabile. Per questo chiediamo che Just Eat tenga fede agli impegni presi e riconosca quanto dovuto, e annunciato, ai lavoratori. Come in ogni rapporto di lavoro ci sono dei doveri a cui dover far fronte e dei diritti da dover rispettare. Non è accettabile che qualcuno stia ancora tentando di tornare indietro rispetto ai passi in avanti fatti dal Governo con il decreto Riders” conclude Silvia Piccinini.