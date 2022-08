RIMOZIONE DELL’AMIANTO, PICCININI (M5S): VERA EMERGENZA AMBIENTALE. REGIONE ACCELERI SUL BANDO DESTINATO ALLE IMPRESE PROPOSTO DAL M5S

“La Regione anticipi il bando destinato alle imprese per la rimozione dell’amianto, una delle principali emergenze ambientali in Emilia-Romagna, resa ancora più evidente dagli effetti dei fenomeni atmosferici estremi degli scorsi giorni e che va quindi risolta al più presto.”

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, in merito all’appello di artigiani e industriali del ferrarese che chiedono alla Regione di procedere quanto prima con la raccolta e lo smaltimento dell’eternit che giace sulle strade pubbliche, soprattutto nelle zone artigianali.

“I costi di questo genere di operazioni sono altissimi– prosegue Silvia Piccinini – ed è per questo che a luglio, con un ordine del giorno al piano regionale di gestione dei rifiuti accolto dall’Assemblea e dall’assessora Irene Priolo, ho chiesto alla Regione di stanziare, a partire dal 2023, risorse a favore delle imprese per la rimozione dell’amianto grazie all’utilizzo di un fondo rotativo specifico.

In una fase sociale ed economica delicata come quella che stiamo vivendo, le piccole e medie imprese fanno evidentemente più fatica ad affrontare ulteriori spese per lo smaltimento dell’amianto. Per questo – conclude Silvia Piccinini – è necessario che la Regione intervenga il prima possibile con un aiuto concreto, anticipando i termini previsti per la pubblicazione del bando.”