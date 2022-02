SAGA COFFEE, PICCININI (M5S): “ACCORDO È FRUTTO DELLA GRANDE DETERMINAZIONE DEI LAVORATORI”

“L’ipotesi di accordo raggiunto oggi in Regione sul futuro della Saga Coffee è un’ottima notizia perché arrivato alla fine di un percorso condiviso che ha visto istituzioni, sindacati e lavoratori procedere compatti verso un unico obiettivo, ovvero quello della massima tutela dell’occupazione e del tessuto produttivo di un intero territorio”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia del raggiungimento di un’ipotesi di accordo tra la nuova proprietà e i sindacati sul futuro della Saga Coffee di Gaggio Montano.

“Come avevo sottolineato nelle scorse settimane, era fondamentale che il salvataggio di una realtà produttiva così importante per il nostro Appennino andasse di pari passo con l’obiettivo della massima tutela occupazionale – aggiunge Silvia Piccinini – L’accordo di oggi prevede l’assunzione diretta di 137 lavoratori (che potrebbero arrivare a 150 se Invitalia dovesse decidere di entrare nella compagine sociale), incentivi all’esodo e la definizione di un piano sociale per l’attivazione della cassa integrazione. Si tratta sicuramente di un buon compromesso soprattutto rispetto a quanto prospettato mesi fa con la chiusura del sito produttivo. Adesso spetterà ai lavoratori, com’è giusto che sia, esprimersi sull’accordo ed eventualmente sottoscriverlo ma questo risultato è sicuramente il frutto della loro grande determinazione portata avanti in questi mesi” conclude Silvia Piccinini.