SAGA COFFEE, PICCININI (M5S): “BENE PREACCORDO PER VENDITA. OBIETTIVO DEVE ESSERE DARE AI LAVORATORI UN FUTURO CERTO”

“Il raggiungimento di un preaccordo per la vendita della Saga Coffe è sicuramente una buona notizia e ci fa ben sperare per il futuro. L’auspicio adesso è quello che nelle prossime settimane la trattativa con le due aziende interessate vada a buon fine in modo da garantire a tutti i lavoratori un futuro lavorativo certo”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, a conclusione dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio in Regione.

“In queste settimane c’è stata una grande mobilitazione a favore dei lavoratori che da oltre un mese sono in presidio permanente. Un’attenzione che, anche in questa delicata fase di trattativa, non deve scemare – aggiunge Silvia Piccinini – Dopo tanta incertezza finalmente in questi ultimi giorni si stanno materializzando importanti novità che speriamo possano concretizzarsi al più presto per il bene dei dipendenti della Saga Coffee e per il nostro Appennino che non può perdere un’altra realtà produttiva” conclude la capogruppo regionale M5S.