SAGA COFFEE, PICCININI (M5S): “BENE PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE MA ADESSO L’OBIETTIVO DEVE ESSERE QUELLO DI TUTELARE TUTTI I LAVORATORI”

“Il piano di salvataggio della Saga Coffee presentato oggi ci fa tirare un sospiro di sollievo ma è necessario che adesso tutti i lavoratori, e non solo quindi quelli previsti dal piano industriale, abbiano tutte le garanzie necessarie. L’obiettivo finale deve essere quello di tutelare al massimo i lavoratori, nessuno deve essere lasciato al proprio destino”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo all’esito del tavolo regionale sul salvataggio dello stabilimento di Saga Coffee a Gaggio Montano. “Visto che i tempi d’intervento non saranno immediati, come hanno spiegato oggi i rappresentanti delle due aziende lombarde che vogliono rilevarla, è necessario mettere in campo tutte le iniziative possibili per sostenere i lavoratori. Il compito delle istituzioni deve essere quello di vigilare su questo percorso dando massima disponibilità per un intervento che possa garantire il giusto livello occupazionale anche nei prossimi anni” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.