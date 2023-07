SALUTE, ONLINE IL REGISTRO TUMORI DELL’EMILIA-ROMAGNA. PICCININI (M5S): “PREMIATA BATTAGLIA CHE PORTO AVANTI DA ANNI IN REGIONE. ADESSO PIÙ FACILE PUNTARE SULLA PREVENZIONE”

“Finalmente, dopo anni di attesa, è finalmente online e accessibile a tutti il Registro tumori dell’Emilia-Romagna. Si tratta di uno strumento fondamentale per cercare di combattere e monitorare la diffusione delle neoplasie sul nostro territorio e per il quale ho portato avanti una lunga battaglia sia nella scorsa che in questa legislatura presentando decine di interrogazioni, risoluzioni ed interpellanze. Sono orgogliosa che oggi questo obiettivo sia stato finalmente raggiunto anche grazie alle mie sollecitazioni”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla notizia della pubblicazione sul sito della Regione del Registro tumori dell’Emilia-Romagna.

“Soltanto qualche mese fa l’assessore Donini, rispondendo a una mia interpellanza in Assemblea Legislativa, aveva assicurato che il portale sarebbe stato resto disponibile entro l’estate – spiega Silvia Piccinini – Per questo sono molto soddisfatta che la Regione abbia rispettato questo impegno consentendo adesso anche la consultazione pubblica dei dati sull’incidenza dei tumori sul nostro territorio. Da oggi avremo a disposizione uno strumento che sarà essenziale anche per mettere in correlazione per la prima volta incidenza tumorale, mortalità e fattori ambientali, consentendo così di attuare azioni di pianificazione e prevenzione” conclude Silvia Piccinini.

Clicca qui per visualizzare il sito del registro tumori