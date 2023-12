SAN PIETRO IN CASALE (BO), PICCININI (M5S): “BENE IMPEGNO DELLA REGIONE PER SALVARE LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI. ADESSO FARE DI TUTTO PER SCONGIURARE LA CHIUSURA DI UN SERVIZIO FONDAMENTALE”

“La Regione ha assicurato il suo impegno per scongiurare la chiusura della biblioteca dei ragazzi di San Pietro in Casale, valutando anche l’ipotesi di aumentare il contributo che già concede alla struttura. Si tratta di una notizia molto positiva e che dà una speranza di sopravvivenza ad un servizio essenziale per quel territorio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori, ha risposto a un question time presentato dalla stessa consigliera M5S per scongiurare la chiusura della biblioteca dei ragazzi di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, annunciata dal Comune e prevista per l’inizio del 2024.

“Da ormai vent’anni la biblioteca dei ragazzi è un centro di aggregazione, socializzazione e apprendimento non solo per chi vive a San Pietro in Casale ma per tutte le giovani generazioni del comprensorio Reno Galliera – spiega Silvia Piccinini – Contro la sua chiusura, decisa dall’amministrazione comunale a causa di problemi finanziari dell’ente, è scesa in campo l’intera comunità locale che è riuscita a raccogliere in poche settimane quasi 3500 firme, a testimonianza proprio della grande importanza che questa struttura occupa nel panorama culturale e sociale di quel territorio”.

A dimostrarlo ci sono anche i numeri fatti registrare dalla biblioteca nel corso del 2022 con 9mila prestiti di libri su un bacino di utenza di 1700 ragazzi. “Bene quindi che la Regione, in seguito alla mia interrogazione, stia valutando la possibilità di aumentare il contributo che già viene erogato alla biblioteca per cercare di scongiurarne la chiusura – aggiunge Silvia Piccinini – D’altronde sarebbe davvero una sconfitta per tutti se un servizio così importante per i giovani dovesse essere dismesso. L’auspicio, quindi, è che anche grazie al confronto che i cittadini stanno portando avanti con il Comune, si possa trovare una soluzione definitiva per la biblioteca senza alcun taglio ai servizi o agli spazi attualmente disponibili” conclude la capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle.