SAN POSSIDONIO, AL VIA GLI INCONTRI CON I CITTADINI PER FAR NASCERE LE COMUNITÀ ENERGETICHE. PICCININI (M5S): “GRANDE ESEMPIO DI PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE CON IL TERRITORIO”

Prende il via domani il percorso partecipativo per far nascere una comunità energetica a San Possidonio. Domani sera alle 20.45 all’Auditorium “Principato di Monaco” in via Focherini 1 si terrà il primo dei cinque incontri realizzati grazie al bando regionale sulla Partecipazione che, grazie ad un ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, ha inserito premialità specifiche proprio alle domande che hanno come obiettivo la nascita di CER e di gruppi di autoconsumo collettivo.

“Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare l’assessore all’ambiente Giulio Fregni per conoscere più approfonditamente il percorso partecipato che il Comune di San Possidonio sta intraprendendo per realizzare una o più comunità energetiche sul proprio territorio – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di un’iniziativa lodevole che si inserisce perfettamente nello spirito della legge regionale che abbiamo approvato lo scorso anno e di cui sono stata relatrice. Il processo di transizione energetica, come ho sempre sostenuto, deve essere inclusivo e per fare ciò è necessario un coinvolgimento diretto e costante della cittadinanza. Per questo valuto positivamente l’impegno del Comune che in questa direzione”.

Gli incontri che inizieranno domani sera proseguiranno poi fino al mese di maggio e cercheranno di analizzare, anche grazie alla presenza di esperti del settore, tutti gli aspetti che riguardano la nascita delle CER: da quelli giuridico/amministrativi, passando per gli incentivi economici fino allo scenario normativo. “L’auspicio è che cresca la consapevolezza e la conoscenza tra i cittadini di questo strumento di condivisione dal basso dell’energia. Si tratta di una straordinaria opportunità sulla quale la Regione ha puntato con forza anche grazie al bando da 2 milioni di euro attualmente attivo, e che sta avendo un successo di partecipazione davvero importante” conclude Silvia Piccinini.