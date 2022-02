SANITÀ, ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA RISOLUZIONE DEL M5S. PICCININI: “RICHIESTA AL GOVERNO DEI FONDI PER COPRIRE SPESE COVID È UNA PRIORITÀ ASSOLUTA”

“Il mandato che l’Assemblea Legislativa oggi pomeriggio ha dato alla Giunta, votando all’unanimità la mia risoluzione, dimostra che è assolutamente necessario che il Governo dia seguito agli impegni presi e renda disponibili le risorse per far fronte all’emergenza Covid. Non c’è più tempo da perdere perché ne va della tenuta del nostro sistema sanitario”. È questo il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che l’Assemblea Legislativa ha votato all’unanimità la risoluzione presentata dalla consigliera M5S che chiede allo Stato di assicurare alle Regioni, per il 2022, le risorse necessarie per la copertura delle spese sanitarie straordinarie legate all’emergenza Covid. “Il voto di oggi dimostra che si tratta di un’urgenza assolutamente trasversale alle forze politiche proprio perché riguarda un’emergenza di tutto il nostro sistema sanitario. Ecco perché la Regione deve in tutti i modi far sentire la propria voce e chiedere al Governo lo stanziamento delle risorse necessarie per far fronte alle spese legate alla pandemia. Non c’è altro tempo da perdere” conclude Silvia Piccinini.