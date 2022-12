SANITÀ, OK ALLA RISOLUZIONE DEL M5S SULLA PET THERAPY. PICCININI: “REGIONE PUNTI SU POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO E FORMAZIONE DEL PERSONALE”

Promuovere gli interventi di Pet Therapy in tutte le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna e puntare con decisione su una formazione ad hoc del personale: via libera alla proposta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, contenuta in una risoluzione approvata questa mattina dalla Commissione sanità dell’Assemblea Legislativa.

“L’utilizzo di animali da compagnia per scopi terapeutici e riabilitativi è una pratica utilizzata in molte realtà con lo scopo di contribuire al benessere psicofisico di malati, con risultati a dir poco sorprendenti – spiega Silvia Piccinini – Anche nella nostra regione non mancano esempi di eccellenza, come l’esperienza portata avanti all’interno del Policlinico Sant’Orsola di Bologna o nel centro riabilitativo di Montecatone (Imola) per pazienti cerebrolesi o mielolesi, o all’interno dei servizi sociali ed educativi. A cui si aggiungono i progetti di PET-Educational che si svolgono nelle scuole pubbliche e private, quelli che si tengono nelle CRA rivolti alla popolazione anziana o iniziative simili presso i centri che si occupano di disturbo alimentare. Ecco perché è importante che la Regione promuova a tutti i livelli questo tipo di terapia che può essere un importante sostegno, sia fisico che psicologico, per chi si trova in una situazione di grave difficoltà”.

Nella risoluzione approvata questa mattina si prevede inoltre un rafforzamento della formazione degli operatori che svolgono questo tipo di servizio. “La Regione nel 2018 ha già provveduto ad organizzare corsi specifici – aggiunge Silvia Piccinini – Adesso la nostra risoluzione chiede che sia potenziata l’offerta formativa anche al fine di estendere il più possibile questa pratica a tutte le strutture sanitarie sia pubbliche che private” conclude la capogruppo regionale M5S.