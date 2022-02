SANITÀ PARMA, OK ALL’ASSUNZIONE DI SEI AUTISTI DI AMBULANZA AL MAGGIORE. PICCININI (M5S): “OBIETTIVO RAGGIUNTO. ADESSO I MEZZI RIMASTI FERMI PER MESI SIANO UTILIZZATI AL 100%”

Dopo un lungo pressing l’azienda ospedaliera di Parma si è decisa ad assumere i sei autisti di ambulanza dando attuazione a una graduatoria che era ferma da mesi: ad annunciarlo è Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che nei mesi scorsi aveva presentato un’interrogazione sul caso dei mezzi di soccorso in possesso del Maggiore di Parma per far fronte all’emergenza Covid ma che erano rimasti fermi in garage anche per la mancanza di personale.

“Finalmente l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha dato seguito agli impegni presi – aggiunge Silvia Piccinini – In questi giorni, infatti, sono partite le lettere di assunzione e già nei prossimi giorni questi sei autisti potranno finalmente entrare in servizio. Siamo molto soddisfatti di aver contribuito a sbloccare una situazione che è collegata al caso delle due ambulanze assegnate a Parma per gestire l’emergenza Covid e che invece sono rimaste ferme per mesi. La mancanza di personale, tra l’altro, aveva spinto il Maggiore a continuare ad utilizzare per il trasporto dei pazienti i mezzi di associazioni private che lavorano in convenzione. Adesso con queste assunzioni l’auspicio è che le ambulanze rimaste ferme per mesi potranno essere utilizzate con continuità e quindi messe a disposizione di tutti i cittadini” conclude Silvia Piccinini.