SANITÀ, PICCININI (M5S): “DIFESA DI QUELLA PUBBLICA È UNA BATTAGLIA GIUSTA NELL’INTERESSE DEI CITTADINI. SULLE LISTE D’ATTESA PRESENTATO UN ODG PER EVITARE CHE CI SIA DERIVA VERSO I PRIVATI”

“Quella della difesa e salvaguardia della sanità pubblica è una battaglia che il MoVimento 5 Stelle vuole portare avanti con determinazione, oltre che a livello nazionale, anche in Emilia-Romagna. Per questo voteremo a favore del progetto di legge presentato dalle forze di maggioranza vincolando il nostro voto all’approvazione di un ordine del giorno che prevede che ogni euro stanziato nella manovra di bilancio per l’abbattimento delle liste di attesa sia destinato esclusivamente alle strutture pubbliche”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo aver preso parte questa mattina al presidio per difendere la sanità pubblica che si è svolto questa mattina davanti alla sede dell’Assemblea Legislativa a Bologna.

“Il subdolo meccanismo innescato dal governo Meloni con un sottofinanziamento costante delle nostre strutture sanitare ha come obiettivo finale quello di spingere i cittadini verso il settore privato a causa proprio di tempi di attesa che stanno diventando sempre più lunghi – spiega Silvia Piccinini – Ormai un italiano su cinque rinuncia a curarsi ed il quadro che ne viene fuori della nostra sanità è davvero preoccupante. Per questo è necessario scardinare al più presto questo circolo vizioso assicurando, al contrario, maggiori risorse alla sanità pubblica proprio come fece il governo Conte. Per questo continueremo a batterci per un sistema sanitario universalistico, anche attraverso l’approvazione di questo progetto di legge. Una battaglia che stiamo portando avanti congiuntamente anche a livello nazionale, affinché venga rispettato l’articolo 32 della nostra Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale di ogni individuo” conclude la capogruppo regionale M5S.