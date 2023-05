SANITÀ, PICCININI (M5S): “RIFORMA DEI PRONTO SOCCORSO AVRÀ RICADUTE IMPORTANTI SUI TERRITORI. SIA QUESTA LA PRIORITÀ IN REGIONE NON LA COMPETIZIONE ALL’INTERNO DEL CENTRODESTRA”

“Il caso delle difficoltà finanziarie del nostro sistema sanitario regionale è sicuramente importante ed è stato sviscerato più volte in commissione. Per questo le convocazioni strumentali della Lega, in aperta competizione con gli alleati di centrodestra, non ci interessano. I cittadini hanno altre priorità. È infatti necessario accendere i riflettori su un altro tema fondamentale, ovvero la riforma dell’emergenza-urgenza che la Regione si appresta a varare. Una riforma che avrà un impatto importante sui nostri territori e che vogliamo conoscere nel dettaglio. Per questo ho presentato una richiesta di informativa urgente dell’assessore Donini in Commissione, che auspico possa svolgersi al più presto”.

È quanto fa sapere Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al dibattito nato sul mancato svolgimento dell’audizione delle direzioni generali delle Ausl di Modena e Piacenza in programma per questo pomeriggio all’interno della Commissione bilancio. Audizione che non si è potuta svolgere a causa della mancanza del numero legale.

“Il tema dei mancati rimborsi da parte del Governo alla Regione e le conseguenti difficoltà del nostro sistema sanitario ormai lo conosciamo ed era anche già stato affrontato all’interno dell’ultima seduta fiume della Commissione salute – spiega Silvia Piccinini – Le azioni strumentali di chi è in aperta competizione con gli alleati di centrodestra e cerca di lucrare politicamente su questa vicenda, senza peraltro muovere un dito a livello nazionale, lasciano il tempo che trovano. Adesso è necessario che venga fatta chiarezza sul destino dei nostri pronto soccorso e sul progetto di riforma che Giunta vuole portare avanti, senza dover rincorrere le notizie di stampa che escono sui giornali ormai quasi quotidianamente. Purtroppo, come sappiamo, l’attuale sistema del servizio emergenza-urgenza è in grave difficoltà, soprattutto a causa della cronica mancanza di personale a cui si sta sommando negli ultimi tempi una lenta e costante emorragia di medici ed infermieri che hanno deciso di spostarsi in altre strutture. Questa è oggi la priorità da affrontare con urgenza da parte della politica e che impatterà sui bisogni di cura dei cittadini, non le beghe interne al centrodestra. Ecco perché mi aspetto che la mia richiesta trovi risposta quanto prima” conclude Silvia Piccinini.