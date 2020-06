Sanità, Piccinini (M5S): “Riorganizzazione post Covid non deve far perdere nemmeno un posto letto negli ospedali. Regione inverta rotta e punti finalmente su una sanità territoriale”

“Come abbiamo già ribadito per il caso del Sant’Orsola, la riorganizzazione ospedaliera dovuta all’emergenza Coronavirus non deve in nessun modo comportare un taglio dei posti letto per i nostri ospedali. Se davvero la Regione vuole puntare su un deciso potenziamento della sanità territoriale crediamo che questo sia il momento più adatto per mettere in pratica gli annunci fatti fino ad oggi. Non si perda altro tempo”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo l’audizione di questa mattina in Commissione Sanità dell’assessore regionale Raffaele Donini in merito al piano di potenziamento dei posti letto dovuti all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

“I posti letto che verranno tagliati nei grandi ospedali devono necessariamente trovare spazio in altre strutture in modo che alla fine il saldo sia assolutamente pari a zero – aggiunge Silvia Piccinini – Non tollereremo nessuna deroga in questo senso. L’emergenza Coronavirus ha dimostrato anche nella nostra regione che i tagli effettuati in questi anni alle sanità dei nostri territori possono avere effetti devastanti e mettere in pericolo la salute delle persone. Per questo se davvero la Giunta vuole mettere in pratica un piano che valorizzi una volta per tutte la sanità territoriale, inverta la rotta che ha tenuto negli ultimi anni, punti con decisione sull’aumento degli investimenti per le strutture sanitarie pubbliche, metta in atto un grande piano per l’assunzione di personale e stabilizzi quello precario. Bisogna fare di tutto affinché dall’emergenza Covid nasca un nuovo modello di sanità sempre più vicino al cittadino e sempre meno ancorato alle logiche di bilancio delle aziende sanitarie” conclude Silvia Piccinini.