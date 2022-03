SCANDIANO, DOMANI QUESTION TIME DEL M5S SUL PRONTO SOCCORSO. PICCININI: “REGIONE DIA TEMPI CERTI PER LA SUA RIAPERTURA”

Tempi certi per la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano: è la richiesta di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che domani mattina presenterà un question time in apertura della seduta dell’Assemblea Legislativa. “A settembre dello scorso anno era stata individuata la fine di dicembre, posticipata poi per i primi mesi di quest’anno, la data entro la quale programmare la riapertura del pronto soccorso, a due anni esatti dalla sua chiusura a causa della riorganizzazione territoriale dovuta all’emergenza Covid – spiega Silvia Piccinini – Ad oggi però non ci sono informazioni certe riguardo al mantenimento di questo impegno. È necessario che la Regione sgombri il campo da ogni possibile dubbio e indichi una data certa per la riapertura del pronto soccorso”.

Una richiesta che arriva a pochi giorni dall’atteso incontro pubblico, richiesto con forza dal M5S locale, in programma per giovedì 10 marzo proprio a Scandiano in cui si parlerà dell’organizzazione delle strutture sanitarie del distretto Tresinaro-Secchia e in particolar modo del futuro dell’ospedale Magati. “Dopo una chiusura forzata lunga due anni – aggiunge Silvia Piccinini – credo che sia arrivato il momento di ripristinare un servizio sanitario fondamentale per i cittadini. Per questo l’auspicio è che il pronto soccorso di Scandiano possa riaprire al più presto e a pieno regime, assicurando ai cittadini un’assistenza totale 24 ore su 24” conclude la capogruppo regionale M5S.