SCANDIANO, IL M5S: “REGIONE ACCELERI SU RIAPERTURA DEL PRONTO SOCCORSO. IL TEMPO È SCADUTO, ADESSO SERVONO DATE CERTE”

“Riguardo al pronto soccorso di Scandiano crediamo che sia necessario che la Regione faccia di tutto per rispettare le tempistiche per la sua riapertura delineate qualche mese fa. Un impegno che ci aspettiamo venga confermato anche durante l’audizione sulla situazione dei Pronto soccorso regionali che abbiamo chiesto da tempo e che finalmente si svolgerà il prossimo 3 maggio in Commissione sanità in Assemblea Legislativa. Il tempo delle promesse è finito, adesso servono certezze”. È quanto dichiarano Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, e i consiglieri comunali di Scandiano Patrizia Maselli e Marco Barbanti e quello di Casalgrande Giorgio Bottazzi, riguardo al tema della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Magati.

“I cittadini dell’Unione Tresinaro Secchia, ben 6 comuni che hanno circa 80.000 abitanti, sono stati privati per troppo tempo di un servizio sanitario essenziale e quindi è necessario che le procedure per la riattivazione del pronto soccorso terminino al più presto. Nella sua risposta ad un mio question time in Assemblea Legislativa l’assessore Donini – spiega Silvia Piccinini – aveva annunciato la conclusione dei collaudi entro la fine di aprile e che da quel momento si sarebbe lavorato per riaprire in sicurezza la struttura nonostante l’oggettivo problema rappresentato della carenza di personale sanitario”. “Quello che auspichiamo è che in queste settimane si lavori in modo specifico per poter superare questo ostacolo, così ridare all’Unione Tresinaro Secchia un presidio sanitario fondamentale che per troppo tempo gli è stato negato” concludono gli esponenti del MoVimento 5 Stelle.