SCANDIANO, IL PRONTO SOCCORSO RIAPRIRÀ ENTRO IL PRIMO TRIMESTE DEL 2023. PICCININI (M5S): “SPERIAMO SIA DATA DEFINITIVA. MA SERVE RISOLVERE CRITICITÀ SU APERTURA H24 E ASSUNZIONE MEDICI”

Il pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano riaprirà entro il primo trimestre del prossimo anno: a dichiararlo è stato l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, rispondendo a un question time presentato dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini che aveva chiesto chiarezza alla Regione dopo le indiscrezioni delle ultime settimane che avevano definito come “prossima” la riapertura della struttura sanitaria chiusa ormai da più di due anni.

“L’impegno preso oggi dalla Regione è sicuramente una notizia che aspettavamo, anche se speriamo che adesso, dopo i lavori infiniti e le innumerevoli difficoltà degli ultimi mesi, questa nuova tempistica venga rispettata in modo da riattivare definitivamente un servizio fondamentale per i cittadini dell’Unione Tresinaro Secchia – spiega Silvia Piccinini – Inoltre, quello che abbiamo chiesto è che vengano superate al più presto alcune criticità che si spera siano limitate soltanto al primo periodo di riattivazione del servizi: in primo luogo l’apertura limitata a sole 12 ore, dalle 8 alle 20, e poi il ricorso a medici esterni scelti attraverso un bando su cui oggi pende un ricorso al Tar e che di fatto ha rallentato la riapertura in questi mesi. Si tratta di due soluzioni che, a nostro avviso, devono essere temporanee visto che l’obiettivo finale, come abbiamo sempre ribadito, non può che essere quello di assicurare a un territorio con un bacino di utenza di 80mila persone il ripristino del servizio al 100% 24 ore su 24, senza limitazioni né di orari o di prestazioni, e con un personale medico e sanitario che assicuri quella professionalità che ha sempre contraddistinto il pronto soccorso di Scandiano prima della sua chiusura. A questo proposito quello che chiediamo è che l’azienda sanitaria, che dovrà vagliare e scegliere i curricula del personale da assumere, proceda in modo attento e scrupoloso. Sul pronto soccorso di Scandiano non ci possiamo permettere altre false partenze” conclude Silvia Piccinini.