SCANDIANO, OK ALLA RISOLUZIONE DEL M5S PER RIDARE LA ROCCA DEI BOIARDO AL COMUNE. PICCININI: “STOP AL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE ANNUALE DI 60MILA EURO”

La Regione affiancherà il Comune di Scandiano nella richiesta di riportare la Rocca dei Boiardo nella proprietà dell’amministrazione comunale. È quanto prevede una risoluzione presentata dalla capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, e approvata all’unanimità questo pomeriggio nella Commissione bilancio dell’Assemblea Legislativa.

“Si tratta di un risultato importante che va a rafforzare la richiesta dei cittadini di riportare definitivamente la proprietà della Rocca nelle mani del Comune, chiudendo così definitivamente l’esperienza statale che fino ad oggi, paradossalmente, ha provocato un aumento vertiginoso delle spese a carico delle casse pubbliche – spiega Silvia Piccinini – Oltre ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal 2007 l’amministrazione comunale è obbligata a pagare quasi 60mila euro l’anno per usufruire dello stabile in concessione, attraverso un contratto ‘capestro’, e che sta rappresentando un pesante fardello per tutti i cittadini di Scandiano. Bene, quindi, che oggi l’Assemblea oggi abbia preso questo impegno che rafforza una battaglia che va avanti da tempo e che speriamo possa concludersi al più presto. Per questo ringrazio tutte le forze politiche presenti in Regione che oggi hanno votato la mia risoluzione. Adesso ci aspettiamo un segnale di attenzione del nuovo Governo in questa direzione” conclude Silvia Piccinini.