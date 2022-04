SCANDIANO, PICCININI (M5S): “BENE SINDACO SU ACQUISTO AUTO ELETTRICA. RISULTATO FRUTTO DELL’IMPEGNO DEL MOVIMENTO 5 STELLE SIA IN REGIONE CHE IN COMUNE”

“L’acquisto di un’auto 100% elettrica da parte del Comune di Scandiano è un esempio di come anche le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. Un’opportunità resa possibile grazie all’iniziativa di cui sono stata promotrice in Regione che si è concretizzata nella creazione di un fondo ad hoc da mettere a disposizione degli enti locali, e che il Comune è riuscito a cogliere grazie all’impegno del M5S di Scandiano”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia dell’acquisto da parte del Comune di Scandiano di un’auto elettrica che verrà utilizzata per gli spostamenti legati alle attività comunali.

“Bene quindi che il sindaco Nasciuti abbia dato seguito nei fatti al nostro ordine del giorno, nel quale chiedevamo di sostituire i mezzi più inquinanti del parco auto comunale con veicoli ad impatto zero – aggiungono i consiglieri comunali Patrizia Maselli e Marco Barbanti – L’auspicio è che adesso si proceda speditamente anche con l’installazione delle colonnine di ricarica, di cui il nostro comune al momento è sprovvisto. Dare il buon esempio è importante soprattutto se questo produce un vantaggio per il nostro ambiente”. “Mi auguro che l’esempio di Scandiano venga seguito presto anche da altri Comuni della provincia di Reggio Emilia e non solo. La lotta all’inquinamento, alle polveri sottili e alle emissioni di biossido di azoto presenti in maniera preoccupante in queste zone della Pianura Padana deve essere la nostra priorità” conclude la capogruppo regionale M5S.