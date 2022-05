SCANDIANO, PICCININI (M5S): “NESSUNA CERTEZZA SULLA RIAPERTURA H24 DEL PRONTO SOCCORSO. ENNESIMO SMACCO AL TERRITORIO DOPO I RITARDI PER LA FINE DEI LAVORI

“La volontà da parte della Regione sul Pronto soccorso di Scandiano sembra essere quella di non assicurare nemmeno in futuro una riapertura h24 della struttura ma di limitarla a sole 12 ore al giorno. Un ulteriore smacco che si va a sommare al ritardo della fine dei lavori che, come abbiamo appreso oggi dal sindaco di Castellarano e presidente del Ctss della provincia di Reggio, dovrebbe avvenire addirittura entro l’estate e non più nelle prossime settimane come ci era stato assicurato”. È il commento di Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina si è svolta in Assemblea Legislativa un’importante audizione sulla situazione della rete emergenza-urgenza in Emilia-Romagna su richiesta proprio dalla consigliera M5S.

“Purtroppo oggi non abbiamo avuto risposte certe e la riapertura del Pronto soccorso di Scandiano h24 sembra essere sempre più un miraggio – spiega Silvia Piccinini – Riapertura per tutto l’arco della giornata che nemmeno gli interventi messi in campo dalla Regione e illustrati questa mattina, pare, riusciranno a garantire. Iniziative apprezzabili ma tardive, che serviranno principalmente a mettere una pezza rispetto ad una situazione nei Pronto soccorsi che ormai è al limite, senza avere invece certezze sul lungo periodo. Per questo continuiamo a chiedere che la Regione non rinunci all’obiettivo di una riapertura del Pronto soccorso h24, continuando a garantire un servizio adeguato ai 90mila cittadini dell’Unione Tresinaro-Secchia “ conclude Silvia Piccinini.