SCANDIANO, PICCININI (M5S): “REGIONE FACCIA CHIAREZZA SU RIAPERTURA DEL PRONTO SOCCORSO. IL TERRITORIO NON PUÒ PIÙ ASPETTARE”

Chiarezza e tempi certi sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano: a chiederlo è Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che lunedì 5 dicembre presenterà un question time all’assessore alla sanità, Raffaele Donini, per capire quanto siano fondate le dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali secondo cui il pronto soccorso dell’ospedale Magati sia ormai prossimo alla riapertura.

“Rispondendo ad una mia interrogazione l’assessore Donini aveva indicato nel mese di aprile scorso il momento in cui si sarebbero concluse le operazioni di collaudo in vista della tanto attesa riapertura del pronto soccorso – spiega Silvia Piccinini – Le enormi difficoltà nel reperire però il personale sanitario hanno di fatto bloccato questo obiettivo e, ad oggi, oltre 80mila cittadini del circondario sono costretti a non poter usufruire di un servizio sanitario fondamentale. Visto che nei giorni scorsi alcuni esponenti politici locali hanno dichiarato di essere certi di una riapertura del ps nei primi mesi del 2023, crediamo che sia doveroso da parte della Regione aggiornare i cittadini su quanto sta accadendo, se le difficoltà nel reperire il personale sanitario siano state risolte e quale sia il cronoprogramma preciso per la riapertura del pronto soccorso. Come abbiamo sempre sostenuto, l’obiettivo finale deve essere quello di assicurare al territorio il ripristino del servizio al 100% della sua capacità, 24 ore su 24 e senza limitazioni di orari o prestazioni. Per questo ci aspettiamo chiarezza da parte della Regione” conclude Silvia Piccinini.