Sciopero Amazon, Piccinini (M5S): “Crescita non si può barattare con il rispetto dei diritti dei lavoratori. Aprire un confronto sulle criticità”

“La crescita esponenziale del settore della logistica e dell’e-commerce non può significare un arretramento sul tema dei diritti dei lavoratori. Per questo credo che sia necessario non sottovalutare il messaggio lanciato oggi da una parte dei lavoratori di Amazon per far sì che, anche alla luce dei nuovi investimenti che si stanno facendo in Emilia-Romagna, non ci sia nessun passo indietro rispetto alla qualità del lavoro offerto”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo sciopero dei lavoratori Amazon. “Ci troviamo in un momento storico nel quale si stanno sperimentando anche altre esperienze lavorative, che coniugano orari lavorativi ridotti a fronte di una maggiore produttività e benessere dei dipendenti – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo ci sembra paradossale che ci siano dei settori in cui da tempo si va nella direzione diametralmente opposta con turni massacranti e poca attenzione alle richieste dei lavoratori. Per questo spero che si possa presto aprire un tavolo di confronto con Amazon in modo da poter risolvere quelle criticità che sono alla base dello sciopero portato avanti oggi dai lavoratori a cui va tutta la mia solidarietà” conclude la capogruppo regionale M5S.