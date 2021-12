SCIOPERO GIORNALISTI RAI, PICCININI (M5S): “NO ALLA DECISIONE DI CANCELLARE L’EDIZIONE DI MEZZANOTTE DEL TGR”

“Solidarietà ai giornalisti Rai dell’Emilia-Romagna oggi in sciopero. La decisione di cancellare l’edizione di mezzanotte del Tgr avrà come unico effetto quelli di privare i cittadini di un importante momento di informazione offerto dal servizio pubblico”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo allo sciopero dei giornalisti del Tgr Emilia-Romagna in segno di protesta contro la decisione dei vertici di Viale Mazzini di cancellare l’edizione di mezzanotte del telegiornale.

“Crediamo che sia assolutamente necessario rivedere questa scelta – aggiunge Silvia Piccinini – Il panorama dell’informazione locale, già fortemente impoverito durante gli ultimi anni, non può permettersi di perdere un’ulteriore voce, a maggior ragione se si tratta di servizio pubblico” conclude la capogruppo regionale M5S.