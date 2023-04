SCIOPERO RIZZOLI, PICCININI (M5S): “DIREZIONE GENERALE NON PUÒ NEGARE PRESENZA DI CRITICITÀ. DIALOGO CON I LAVORATORI AUSPICATO DALLA REGIONE È LA STRADA DA SEGUIRE”

“Negare la presenza di criticità, così come fatto dalla direzione generale del Rizzoli, non contribuisce di certo a stemperare il clima di scontro che ha portato allo sciopero di oggi dei lavoratori. Per questo è necessario che si proceda al più presto per instaurare un percorso di dialogo e confronto serio e continuo su carichi e qualità del lavoro”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che questa mattina l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, ha risposto ad un question time presentato dalla stessa consigliera M5S sullo sciopero indetto oggi dai lavoratori dell’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

“Se oggi, dopo tanto tempo, si è arrivati ad un blocco di tutte le attività per un’intera giornata significa che i problemi all’interno del Rizzoli sono evidenti e una loro risoluzione non può essere più rimandata – aggiunge Silvia Piccinini – È evidente quindi come sia compito da parte della direzione generale cercare di capire al più presto come poter intervenire per risolvere le criticità evidenziate dai lavoratori. Le difficoltà del nostro sistema sanitario, purtroppo ormai evidenti a tutti a causa della mancanza di risorse sempre più opprimente, non possono essere scaricate su pazienti e lavoratori” conclude Silvia Piccinini.