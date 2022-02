SCONTRO DONINI-PETROPULACOS, PICCININI (M5S): “STOP A INUTILI POLEMICHE. REGIONE ALZI LA VOCE CON IL GOVERNO PERCHE’ ASSICURI LE RISORSE PER CONTINUARE A GARANTIRE ASSISTENZA A CITTADINI E PERSONALE SANITARIO”

“Lo scontro che si sta consumando tra l’assessore Donini e la direttrice Petropulacos rischia di far passare in secondo piano quello che è il vero problema che sta affrontando la nostra sanità in questi mesi, ovvero il deficit finanziario creato per far fronte all’emergenza Covid. Per questo è necessario che si superino polemiche e diatribe interne e che la Regione alzi la voce con il Governo per ottenere le risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle attività indispensabili a fronteggiare la pandemia. La priorità, in questo momento, deve continuare ad essere quella di garantire servizi e assistenza sia ai cittadini che al personale sanitario, senza tagli o depotenziamenti di nessuna natura: Governo e Parlamento devono consentire alle Regioni di continuare ad operare al meglio”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle recenti polemiche che hanno visto contrapposti l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, e la direttrice generale Licia Petropulacos.

“Quello che chiediamo è che si proceda al più presto al superamento di questa situazione che di certo non sta facendo bene all’immagine del nostro sistema sanitario – aggiunge Silvia Piccinini – Per questo la Regione deve mettere da parte al più presto queste polemiche e concentrarsi sull’unico obiettivo fondamentale: quello di chiedere al Governo la copertura delle spese per l’emergenza Covid, altrimenti rischiamo di far pagare ancora una volta ai cittadini e al nostro personale sanitario questa emergenza nonostante tutti i sacrifici fatti durante questa terribile pandemia. Fino ad oggi questa richiesta non ci sembra sia stata portata avanti con la determinazione che la Giunta sta mettendo in altri campi. Stop quindi alle polemiche politiche e ci si concentri alla risoluzione dei problemi della nostra sanità” conclude la capogruppo regionale M5S.