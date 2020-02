Scritta antisemita a Bologna, Piccinini (M5S): “Gesto vile. Clima d’odio va fermato”

“La scritta antisemita comparsa in via Piella è l’ennesimo e preoccupante segnale del clima d’odio che si sta diffondendo a Bologna come nel resto del Paese”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al ritrovamento su un muro di via Piella a Bologna del disegno di una stella di David con accanto la scritta ‘Juden’. “Si tratta di un gesto vile che bisogna condannare con forza. Questa ondata di odio con una chiara matrice antisemita va fermata al più presto. Per questo ci auguriamo che le forze dell’ordine trovino al più presto gli autori di questo gesto” aggiunge la consigliera regionale M5S.