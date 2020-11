Scuola e Covid, Piccinini (M5S): “All’Emilia-Romagna altri 5 milioni di euro per la didattica digitale grazie al Decreto Ristori”

Più di 5 milioni di euro destinati allo sviluppo della didattica digitale integrata: è la cifra destinata alle scuole dell’Emilia-Romagna e contenuta all’interno del Decreto Ristori che ha stanziato 85 milioni di euro a livello nazionale per permettere di colmare il gap digitale all’interno delle nostre scuole dotando tutti, in particolare le studentesse e studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni”.

All’Emilia-Romagna vanno complessivamente 5.516.393,71 euro. Le scuole della provincia di Bologna sono quelle che ricevono più finanziamenti: con più di un milione di euro (1.129.689) seguite da quelle di Modena (921 mila euro), Reggio Emilia (713.580), Parma (578.110), Forlì-Cesena (525.153), Ravenna (461.798), Ferrara (417.163), Rimini (396.568) e Piacenza (349.760).

“Si tratta di risorse che si vanno a sommare a quelle stanziate la scorsa settimana con un decreto della ministra Azzolina che avevano visto le nostre scuole ricevere quasi 230 mila euro – spiega Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – In questo modo crediamo che il Governo stia mettendo in campo ogni misura per permettere di fronteggiare al meglio la pandemia e per limitare il più possibile le conseguenze negative sul mondo della scuola che purtroppo questa fase drammatica sta producendo. L’obiettivo – conclude Silvia Piccinini – è continuare ad investire nell’innovazione e nella crescita digitale delle nostre scuole”.