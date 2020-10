Scuola, Piccinini (M5S): “230mila euro a istituti e licei dell’Emilia-Romagna per la didattica digitale integrata”

Quasi 230 mila euro: è la cifra destinata alle scuole dell’Emilia-Romagna per lo sviluppo della didattica digitale integrata contenuta nel Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri e dove sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. Inoltre, grazie ad un decreto firmato dalla Ministra Azzolina, sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi.

“Queste risorse serviranno alle nostre scuole per poter garantire la connessione ad Internet e, quindi, la didattica digitale integrata, a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi – spiega Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle – Una dimostrazione di ulteriore attenzione verso l’importanza e la centralità che le attività didattiche devono continuare ad avere anche in questo momento particolarmente delicato”. Nello specifico gli istituti secondari superiori dell’Emilia-Romagna riceveranno esattamente 229.560,00 euro.