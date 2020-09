Scuola, Piccinini (M5S): “Aumento del personale è una buona notizia. Dopo anni di tagli i fondi del Governo sono una promessa mantenuta”

“La ripartenza della scuola in Emilia-Romagna potrà avvenire anche grazie ai fondi aggiuntivi stanziati dal Governo che hanno portato ad un aumento del personale di 5800 unità. Si tratta di un impegno importante da parte dell’esecutivo e della ministra Azzolina che permetterà alle nostre scuole di tirare un sospiro di sollievo in un momento particolarmente delicato dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Adesso occorre che da lunedì prossimo ci sia la massima attenzione da parte di tutti per garantire un rientro in sicurezza agli studenti, ai docenti e a tutto il personale della scuola”.

È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo l’audizione di questa mattina dell’assessore regionale alla scuola, Paola Salomoni in Commissione in vista della riapertura delle scuole.

“Da quanto è emerso in Emilia-Romagna non ci saranno particolari criticità per l’inizio del nuovo anno scolastico – aggiunge Silvia Piccinini – ma crediamo che sia comunque necessario monitorare con attenzione quanto accadrà da lunedì in poi. Per questo la notizia, certificata anche dai numeri dell’Ufficio scolastico regionale, della presenza di 5800 unità di personale in più grazie ai fondi stanziati dal Ministero ci fa ben sperare che dopo anni di tagli e rinunce, il mondo della scuola possa tirare un sospiro di sollievo in un momento particolarmente delicato” conclude la capogruppo regionale M5S.