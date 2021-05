Scuola, Piccinini (M5S): “Emilia-Romagna segua esempio del Lazio. Vaccinare tutti gli studenti prima dell’inizio degli esami di maturità”

Vaccinare tutti gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori dell’Emilia-Romagna prima dell’inizio dell’esame di maturità: è quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. “La Regione Lazio ieri ha annunciato che entro il 2 giugno provvederà a vaccinare tutti gli studenti impegnati negli esami di maturità che cominceranno il prossimo 16 giugno. Lo farà attraverso la somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson in modo da garantire la necessaria copertura a tutti i ragazzi prima dell’inizio degli esami che li vedranno impegnati per diverse settimane – spiega Silvia Piccinini – Credo che sia un’iniziativa assolutamente condivisibile e che deve essere estesa anche alla nostra Regione”.

Lo scorso anno gli studenti impegnati nell’esame di maturità in Emilia-Romagna erano poco meno più di 34mila. “Si tratta di numeri assolutamente accessibili per il nostro sistema di vaccinazioni – aggiunge Silvia Piccinini – Ecco perché chiediamo alla Regione di prendere in considerazione l’ipotesi di poter anche da noi vaccinare gli studenti della maturità prima dell’inizio degli esami. Sarebbe un modo per garantire loro, dopo un anno particolarmente difficile, una relativa tranquillità per lo svolgimento di un momento molto importante per la loro vita e la loro crescita” conclude la capogruppo regionale M5S.