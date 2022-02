SCUOLA, PICCININI (M5S): “ENTRO IL 24 MARZO ASSEGNATI I LAVORI PER LE NUOVE AULE AL ‘MAJORANA’ DI SAN LAZZARO DI SAVENA. NECESSARIO CHE I LAVORI PROCEDANO VELOCEMENTE PER GARANTIRE NORMALITÀ DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO”

Entro il 24 marzo dovrebbero essere aggiudicati i lavori per la realizzazione di 12 nuove aule e 3 laboratori didattici per dare una prima e significativa risposta al problema della carenza di spazi all’istituto “Ettore Majorana” di San Lazzaro. La notizia arriva da una risposta fornita dall’assessorato regionale alla scuola ad una interrogazione presentata nelle scorse settimane dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che aveva sollecitato la Giunta in seguito alle proteste messe in campo dagli studenti dell’istituto superiore di San Lazzaro per l’inadeguatezza degli spazi scolastici e le difficoltà dovuti ai doppi turni per seguire le lezioni.

“Da una ricognizione fatta dalla Regione dopo il nostro interessamento al caso è emerso che il termine ultimo per l’assegnazione della gara di appalto per la realizzazione di 12 nuove aule e 3 laboratori sarà quello del 24 marzo 2022, pena la perdita del finanziamento stanziato dal Ministero dell’Istruzione – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di un intervento del valore di oltre 3 milioni di euro che si andrà a sommare a quello che riguarda l’ampliamento di spazi già esistenti e che dovrebbe portare alla realizzazione di altre 8 aule, portando quindi complessivamente a 20 le nuove classi. L’auspicio è che da qui in avanti non ci siano più intoppi o rallentamenti e che quindi i lavori possano partire nel più breve tempo possibile affinché, a partire anche dal prossimo anno scolastico, gli studenti non debbano più seguire le lezioni in moduli prefabbricati oppure su turni come è stato fino ad oggi” conclude la capogruppo regionale M5S.