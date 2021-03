Scuole aperte per i figli del personale sanitario, Piccinini (M5S): “Regione dia indicazioni chiare per i presidi”

“La Regione dia un’indicazione chiara per i presidi degli istituti scolastici sulla possibilità di riaprire le scuole per i figli di coloro che lavorano nei servizi essenziali in ambito sanitario. La confusione che si sta generando su questo tema rischia di complicare ancor di più la situazione di grande difficoltà che stanno attraversando queste famiglie. Per questo martedì prossimo presenterò un question time in aula per chiedere alla Regione di prendere una posizione finalmente chiara e netta rispetto ai dubbi interpretativi che stanno circolando in questi giorni”.

È quanto annuncia Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla possibilità di garantire, anche all’interno della zona rossa, la scuola in presenza per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e per i figli dei cosiddetti Key-worker, ovvero categorie di lavoratori le cui prestazioni sono ritenute fondamentali fra cui medici, infermieri, Oss.

“Una possibilità – aggiunge Silvia Piccinini – prevista per la prima volta a novembre da una circolare del Ministero dell’Istruzione e confermata ieri da un ulteriore documento che conferma questa possibilità se non diversamente indicato nelle ordinanze regionali. Adesso è assolutamente necessario che la Regione dia un’indicazione chiara ai presidi degli istituti scolastici. Siamo già fuori tempo massimo” conclude la capogruppo regionale M5S.